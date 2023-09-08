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Месси заменили в официальной игре сборной впервые за девять лет

Месси впервые с 2014 года заменили в официальном матче сборной Аргентины

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Bernadett Szabo/Reuters

Форвард и капитан сборной Аргентины Лионель Месси не доиграл до конца матч отборочного этапа чемпионата мира — 2026 с командой Эквадора (1:0).

36-летний нападающий на 78-й минуте забил единственный мяч, а на 89-й минуте его заменил Эксекиэль Паласиос.

Месси заменили в официальной игре национальной команды впервые за девять лет. На групповом этапе ЧМ-2014 в матче с Нигерией (3:2) форвард, сделав дубль, уступил место на поле Рики Альваресу на 63-й минуте.

Сборная Аргентины в следующем туре сыграет с Боливией, Эквадор встретится с Уругваем. Оба матча пройдут в ночь на 13 сентября по московскому времени.

В футболке национальной команды Месси провел 175 матчей, в которых забил 103 мяча и сделал 56 результативных передач. В 2022 году он в составе сборной стал победителем чемпионата мира в Катаре. По итогам турнира нападающий был признан лучшим игроков.

Летом 2023 года Месси перебрался в американский «Интер Майами» после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Семикратный обладатель «Золотого мяча» дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх.

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