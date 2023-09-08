Известная девушка-боец показала фото в купальнике

Американская девушка-боец Перл Гонсалес, известная по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), поделилась со своими подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новой фотографией.

На снимке 37-летняя спортсменка позирует в белом купальнике.

Гонсалес начала свою любительскую карьеру в смешанных единоборствах (ММА) в 2009 году, а профессионально боролась с 2012 года. Она дебютировала в UFC 8 апреля 2017 года на турнире промоушена под номером 210 против Синтии Кальвильо. Американка проиграла бой удушающим приемом.

Следом было еще одно поражение — 7 октября 2017 года она встретилась с Полианой Ботельо на турнире UFC 216 и проиграла бой единогласным решением судей.

После двух проигрышей подряд Гонсалес была уволена из UFC. После этого она выступала в промоушене Invicta Fighting Championships, в 2021 году она попробовала себя в кулачных боях, выиграв и проиграв по одному поединку, а в 2023 году решила начать боксерскую карьеру.

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