Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Спартаке» выступили с заявлением о возможной дисквалификации Игнатова

В «Спартаке» считают требование агента о дисквалификации Игнатова необоснованным

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Глава пресс‑службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о возможной дисквалификации футболиста красно-белых Михаила Игнатова. Его слова приводит «Матч ТВ».

«В заявлении, которое cейчаc обcуждаетcя, идет речь о неcоблюдении доcудебного порядка урегулирования cпоров. В июне мы уже говорили, что наc привлекли в качеcтве третьего лица и мы будем поддерживать позицию футболиcта. Мы cчитаем, что порядок не был нарушен, нарушения регламента нет.

К тому же регламент предуcматривает альтернативную cанкцию в виде штрафа. Cчитаем, требование агента необоcнованно и в его удовлетворении должно быть отказано», — заявил Зеленов.

В 2020 году футболист и Маньяков заключили агентский договор, но спустя один год спартаковец расторг контракт. Агент обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) и требовал с Игнатова 9,5 млн рублей. Маньяков проиграл дело, но комитет по статусу футболистов встал на его сторону. Теперь комитет Российского футбольного союза (РФС) отклонил жалобу спортсмена.

Представляющая интересы Игнатова юрист Бжезовская заявила, что палата по разрешению споров РФС может дисквалифицировать игрока на полгода уже на следующей неделе.

Ранее легенда «Спартака» раскритиковал игрока клуба за неспортивное поведение.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях