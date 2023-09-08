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Экс-вратарь «Локомотива» объяснил отсутствие результата у «Спартака»

Экс-футболист Биджиев заявил, что в «Спартаке» происходят глубинные процессы

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший вратарь московского «Локомотива» Хасанби Биджиев заявил, что у столичного «Спартака» нет стабильности. Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Неожиданные осечки были у «Зенита» и у ЦСКА. Это делает наш чемпионат интересным, добавляет в него интригу. «Локомотив» подтянулся к группе лидеров, создается конкуренция в верхней части таблицы.

Если говорить про «Спартак», то пока что он не впечатляет своими результатами. Там происходят какие-то глубинные процессы, у команды нет стабильности, и отсюда идет отсутствие результата», — заявил специалист.

После семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует в турнирной таблице «Краснодар», набравший 17 очков. По 14 баллов набрали московское «Динамо», самарские «Крылья Советов» и петербургский «Зенит». Они заняли места со второго по четвертое соответственно. «Спартак» с 10 очками расположился на девятой строчке.

Ранее футболиста «Зенита» наказали за празднование гола в ворота ЦСКА.

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