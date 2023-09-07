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Адвокат назвал сумму, которую могут получить пострадавшие в ДТП в Ленобласти

Калинов заявил, что пострадавшие в ДТП в Ленобласти могут получить от 3 до 5 млн

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Интересный Выборг/VK

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» назвал сумму, которую родственники пострадавших в ДТП со смертельным исходом в Ленинградской области велосипедисток могут запросить в качестве компенсации морального и материального вреда.

По его словам, близкие пострадавших могут получить по решению суда несколько миллионов рублей.

«В среднем, родственники потерпевших в подобных делах запрашивают возмещение ущерба в соответствии с законодательством в размере от 3 млн до 5 млн рублей. Размер иска в таких случаях ничем не ограничивается, здесь можно указать любую сумму. Итоговое решение о возмещении принимает суд, в каждом регионе суммы разнятся. Где-то взыскивают миллион, где-то 300 тысяч рублей, где-то 5 миллионов. Все будет зависеть от документов и обоснования стоимости исков», — заявил Калинов.

Трагедия произошла около 10:40 в Выборгском районе Ленобласти на 59-м километре трассы «Скандинавия». За рулем грузовика был 31-летний водитель. В результате ДТП две девочки погибли на месте, семь спортсменок и их тренер получили травмы. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Ранее Максим Калинов дал совет родственникам пострадавших в ДТП велосипедисток.

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