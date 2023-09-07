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Водитель фуры, который влетел в колонну велосипедисток, оказался гражданином страны ближнего зарубежья

Тренер Редаков: в велосипедисток врезался водитель из ближнего зарубежья

Председатель федерации велоспорта Ленинградской области, тренер по велоспорту Алексей Редаков раскрыл подробности ДТП, в котором погибли две юные велосипедистки, а десять человек получили травмы разной степени тяжести, передает ЛенТВ24.

Редаков отметил, что велосипедистки ехали по дороге, их сопровождал автомобиль «Форд», в котором ехал тренер. В иномарку въехала фура «Скания», за рулем которой находится 31-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, затем грузовик влетел в колонну спортсменок.

По предварительной версии, водитель фуры уснул за рулем.

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заверил, что пострадавшим будут направлены соболезнования, ситуацию можно будет разрешить на региональном уровне.

«Сборников» среди спортсменов не было. Если будет обращение, то, конечно, примем непосредственное участие. Сначала должны разобраться правоохранительные органы», — сказал Екимов.

Ранее была названа причина смертельного ДТП с велосипедистками в Ленобласти.

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