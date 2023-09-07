Энберт об уходе Грассля от Тутберизде: не знаю, насколько ему мешало давление со стороны

Российский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 в командных соревнованиях Александр Энберт высказался о возможном влиянии внешнего эмоционального давления на решение итальянца Даниэля Грассля покинуть группу российского тренера Этери Тутберидзе. В беседе с «Газетой.Ru» он признался, что не готов судить, насколько этот фактор имел значение.

«Можно, конечно, предполагать что угодно, но я не особо читал западную спортивную прессу. Не знаю, сильное ли было давление. Спортивная семья с пониманием относится к смене тренера. Даже когда мы в нейтральном статусе ездили на Олимпийские игры 2018 года, все спортсмены к этому спокойно относились, понимали, что все друг друга знают, и вне катка — друзья. Внутри нашего спортивного братства какого-то давления не ощущалось, оно было, скорее, политическое. Не знаю, насколько оно сейчас мешало Грасслю. Об этом можно было бы судить, если бы я слышал, как кто-то оценивает поступок Грассля», — заметил Энберт.

Грассль в прошлом году заявлял о желании поработать с Тутберидзе. Фигурист, которому 20 лет, прибыл в Москву в начале января, чтобы работать вместе с российским наставником. Он сам сообщал, что после переезда в Россию испытал давление. Также спонсоры спортсмена недовольны его работой с Тутберидзе.

Итальянец в 2022 году стал обладателем серебряной медали на чемпионате Европы, уступив только Марку Кондратюку. Также в его активе есть четыре золота чемпионата Италии. На завершившемся чемпионате мира в Сайтаме Грассль стал 12-м. Золото досталось представителю Японии Сёме Уно.

Ранее Энберт допустил, что Грассль ушел от Тутберидзе из-за допинга.