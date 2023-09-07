Тренер погибших в ДТП велосипедисток не имел разрешения на тренировку

Тренер спортсменок, погибших в ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, не имел разрешения на проведение тренировочных занятий. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

Екимов отметил, что тренер без разрешения от руководства школы отправился на тренировку с девочками 14-15 лет на скоростную трассу

«Даже если группа была прикрыта машиной со всеми опознавательными знаками, мимо едут автомобили, чья скорость в четыре раза выше», — сказал Екимов.

7 сентября водитель КАМАЗа наехал на группу велогонщиков и легковой автомобиль сопровождения на 60‑м километре автотрассы «Скандинавия». По данным ГУ МВД по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области, погибли не менее двух человек.

Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян ранее сообщил, что тренировку проводила региональная команда, ее члены и стали участниками ДТП.

Ранее в Федерации велосипедного спорта прокомментировали допуск россиян на международные турниры.