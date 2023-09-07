Футбольный агент оценил трансфер молдавского защитника в «Спартак»

Молдавский футбольный агент Рамил Адигезалов оценил трансфер защитника Олега Рябчука из греческого клуба «Олимпиакос» в московский «Спартак». Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Рябчук — сильный футболист. Не продукт молдавского футбола и школы. Это ребенок эмигрантов, который там родился и прошел молодежные клубы, был в «Спортинге» и «Порту» в молодежных в разное время. Потом основа «Порту».

Мнения по нему разделились. Кто-то считал, что ему нужно идти в «Спартак», кто-то нет, потому что мог расти, продолжать карьеру в Европе. Были какие-то разговоры из Франции, Англии. «Лидс» якобы хотел его. Суть в том, что конкретика была от «Спартака», — сказал агент.

«Спартак» объявил о подписании контракта с защитником 7 августа. В текущем сезоне он провел за «Спартак» шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Красно-белые после семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали 10 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. В ближайшем туре команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Сочи». Встреча пройдет 16 сентября, начало в 19.00 по московскому времени.

Ранее легенда «Спартака» раскритиковал игрока клуба за неспортивное поведение.