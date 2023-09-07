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Член сборной России попала в реанимацию после падения с лошади

Член сборной России упала с лошади на Кубани и находится в тяжелом состоянии

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Shutterstock

Член сборной России по конному спорту доставлена в реанимационное отделение Красноармейской центральной районной больницы после падения с лошади. Об этом сообщает пресс‑служба прокуратуры по Краснодарскому краю.

«Состояние тяжелое, имеется угроза жизни. Решается вопрос о переводе санавиацией в детскую краевую клиническую больницу Краснодара, — заявили в прокуратуре.

По данным ведомства, инцидент произошел 7 сентября около 9:30 на занятиях в конно‑спортивной школе в станице Старонижнестеблиевской Красноармейского района. Девушку придавила лошадь. Бригада скорой помощи экстренно доставила 16‑летнюю спортсменку в больницу. Она находилась без сознания.

В конце мая испанский голкипер французского клуба «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико в тяжелом состоянии попал в больницу после неудачного падения с лошади.

У футболиста произошло кровоизлияние в мозг после того, как животное в стрессовом состоянии ударило его копытом по голове. Его состояние оценивалось как стабильное, оно постепенно улучшалось. В августе вратаря выписали из больницы.

Ранее на экс-главу Испанской федерации футбола Рубиалеса подали в прокуратуру за скандальный поцелуй.

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