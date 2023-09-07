Экс-арбитр ФИФА допустил, что Карасева будут привлекать к европейским матчам

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев высказался о том, что российский судья Сергей Карасев сдал нормативы на сборе судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В беседе с «Газетой.Ru» Николаев выразил надежду, что это станет первым шагом по возвращению российских судей и футболистов на международный уровень.

«Поскольку Сергей сдал нормативы, его будут рассматривать, чтобы привлекать к матчам. А в целом, я уже говорил, что это один из первых шагов, что не только наши арбитры, но и сборные вернутся на прежний уровень. Нужно понимание, через какое время. Но это первый шаг не только для него, а для всех наших арбитров и футболистов», — считает Николаев.

В сборе, который прошел с 3 по 6 сентября в швейцарском Ньоне, участвовали арбитры, входящие в списки УЕФА для работы на матчах под эгидой организации. Приглашение Карасева стало первым после решения УЕФА об отстранении российских клубов и сборной от еврокубков и отборочных матчей на чемпионат мира.

ФИФА и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. О приглашении Карасева на сбор стало известно минувшим летом. После этого Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила открытое письмо в УЕФА с требованием объяснить вызов российского арбитра.

Ранее тренер Ташуев назвал главную проблему судейства в российском футболе.