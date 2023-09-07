Президент Федерации велосипедного спорта назвал виновного в аварии на трассе «Скандинавия»

Президент Федерации велосипедного спорта (ФВСР) России Вячеслав Екимов высказался об аварии с участием команды велогонщиков, произошедший в Ленинградской области. Его слова передает «Матч ТВ».

«Это вина тренера, абcолютно, потому что, cо cлов директора школы, никто не разрешал этой группе выезжать на cкороcтную траccу c детьми 14-15 лет. Выражаем cоболезнования от нашей федерации родным и близким тех девочек, которые погибли.

Я призываю к здравому cмыcлу вcех тренеров, которые отвечают за подготовку гонщиков. Не выезжайте на cкороcтные магиcтрали от cлова «cовcем», — сказал Екимов.

7 сентября водитель КАМАЗа наехал на группу велогонщиков и легковой автомобиль сопровождения на 60‑м километре автотрассы «Скандинавия». По данным ГУ МВД по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области, погибли не менее двух человек.

Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян ранее сообщил, что тренировку проводила региональная команда, ее члены и стали участниками ДТП.

Ранее олимпийский чемпион скончался на 95-м году жизни.