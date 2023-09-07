Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кафельников о смене спортивного гражданства: атлеты не могут ждать у моря погоды

Теннисист Кафельников призвал не осуждать спортсменов, меняющих гражданство

close
100%
РИА Новости

Самый титулованный российский теннисист, чемпион Олимпийских игр — 2002 в Сиднее в мужском одиночном разряде Евгений Кафельников высказался о смене российскими атлетами спортивного гражданства. В комментарии «Газете.Ru» он заявил, что это неприятная тенденция, но осуждать спортсменов не стоит.

«Я отдал всю жизнь специфическому виду спорта. Безусловно, теннис нельзя сравнивать с той же самой легкой атлетикой или художественной гимнастикой, где олимпийский старт для спортсмена — цель всей жизни. В теннисе есть регулярный тур, теннисисты играют еженедельно. Есть четыре турнира Большого шлема, которые многие расценивают как приоритет. Я так не считаю, потому что для меня они стоят примерно на одном уровне с Олимпиадой.

Но факт в том, что карьера спортсмена ограничена — как и биологический ресурс. Спортсмен не может ждать у моря погоды, ждать, когда изменится политическая ситуация и нас вернут в мировой спорт на тех же условиях, которые были. Нужно понимать, что это не случится в ближайшее время. Поэтому мне осуждать спортсменов точно не комильфо. Я их, безусловно, понимаю, это сугубо выбор каждого. Такая тенденция, к сожалению, продолжится, но я считаю, что мы не вправе осуждать спортсменов за такие решения», — заключил Кафельников.

Накануне замминистра спорта РФ Алексей Морозов сообщил, что 55 атлетов в олимпийских видах спорта сменили спортивное гражданство. С учетом неолимпийских видов таких спортсменов насчитывается более 100.

Ранее российская теннисистка заявила, что рада сменить гражданство на французское.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях