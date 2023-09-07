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В Аргентине ответили Ван Галу на обвинения в нечестной игре на ЧМ-2022

В Аргентине посоветовали экс-тренеру Нидерландов ван Галу научиться проигрывать

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Sebastian EL-SAQQA/Global Look Press

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) в соцсети Х ответила на обвинения в нечестной игре на чемпионате мира 2022 года со стороны бывшего тренера сборной Нидерландов Луи ван Гала.

AFA разместила видеоролик с нарезкой выигранных у нидерландцев единоборств в матче 1/4 финала турнира.

«Cборная Аргентины уcтупала много раз, но она вcегда умела проигрывать. В Катаре команда превыcила cвои пределы c точки зрения cмелоcти, желания и cтраcти, потому что именно так играют в этом виде cпорта», — отметили в AFA.

4 сентября Луи ван Гал заявил, что сборной Аргентины подсуживали на турнире в Катаре.

20 декабря аргентинцы в третий раз стали чемпионами мира, а капитан команды Лионель Месси — впервые. В четвертьфинале турнира южноамериканская команда обыграла Нидерланды под руководством Ван Гала (2:2, 4:3 — по пенальти).

Лионель Месси был признан лучшим футболистом чемпионата мира. В финале его команда победила Францию (3:3, 4:2 — по пенальти).

Ранее украинский футболист объяснил, зачем Месси нужен телохранитель.

Все новости на тему:
ЧМ2022 - Футбол Катар
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