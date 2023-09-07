В Федерации тенниса России объяснили поражение Рублева от Медведева

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко считает, что Даниил Медведев лучше приспособился к погодным условиям, чем Андрей Рублев в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США (US Open). Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Cегодня были очень cложные уcловия: жара за 35 градуcов, очень душно и влажно. При такой погоде очень тяжело играть. Матч был непроcтым для обоих. Однако Даниил cмог лучше это выдержать и приcпоcобитьcя. Он играл в принципе в cвою игру, а для Андрея это матч большого количеcтва упущенных возможноcтей: он вел c брейками в каждом cете.

Можно ли считать психологию наибольшей проблемой Рублева, когда он играет против Медведева? Ребята играют друг против друга с самого детства. Сейчас Даниил оказался сильнее. Но это глубокий вопрос, не тот, который надо на ходу обсуждать и делать какие-то выводы», — сказал Селиваненко.

Встреча, которая продолжалась 2 часа и 48 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:4 в пользу Медведева. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале Медведев сыграет против испанца Карлоса Алькараса.

Открытый чемпионат США по теннису — один из четырех турниров Большого шлема, ныне проводящийся в американском городе Нью-Йорк. Действующим чемпионом US Open является Алькарас. Финальный матч этого сезона будет сыгран 10 сентября.

Ранее Рублев объяснил свое поражение от Медведева.