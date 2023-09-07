Сборная Узбекистана отказалась от международного турнира ради России

Старший тренер молодежной сборной Узбекистана Фарход Нишонов рассказал, что ради товарищеских матчей с российской молодежной командой они отказались от участия в международном турнире в Словакии. Его слова передает «Матч ТВ».

«Задачи в матчах cо cборной Роccии? Играть в краcивый, зрелищный и атакующий футбол. Глобальных задач у команды нет, у наc на данный момент проходит cелекция в cборной. Роccия — интереcный и cильный cоперник, нам будет полезно cыграть c ней.

В федерации мне сказали об этих играх, я сразу согласился. У нас был и другой вариант — международный турнир в Словакии, но мы отказались, сделав выбор в пользу России», — сказал специалист.

Матчи Узбекистан — Россия пройдут 8 и 11 сентября в Бухаре.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее определился состав сборной России по футболу на матч с Египтом.