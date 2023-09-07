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Тренер Овчинников заявил о неуважении к России со стороны французов

Тренер Овчинников назвал уход футболиста Изидора из «Локомотива» неуважением

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Владимир Родионов/РИА Новости

Российский тренер Валерий Овчинников, комментируя решение нападающего Вильсона Изидора покинуть «Локомотив», заявил, что почти все французы не уважают Россию. Слова тренера передает Metaratings.ru.

«Ну, такой француз. У них полное неуважение к нашей стране, почти у всех. Что хотят, то и вытворяют. Они знают, что ФИФА разрешила им удирать из России, и пользуются этим вариантом. Раз он прошел медосмотр, значит, они готовятся его заявлять, подписывать контракт, он же не просто так будет играть», — сказал Овчинников.

3 сентября пресс-служба «железнодорожников» сообщила, что ближе к закрытию транcферного окна в Европе игрок без cоглаcования руководcтва «Локомотива» покинул Роccию и уехал во Францию, где без уведомления клуба cамоcтоятельно прошел медоcмотр в одной из команд. Однако российский клуб так и не получил устраивающего предложения из Франции, в связи с чем потребовал от футболиста вернуться, но получил отказ.

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» по ходу сезона-2021/22. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в четырех матчах, в которых ему удалось отметиться одним забитым мячом. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Он также выступал за французские клубы «Бастия-Борго» и «Лаваль».

Ранее в РПЛ отреагировали на побег Изидора из «Локомотива».

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