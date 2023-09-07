Роналду о переходе звезд в саудовскую лигу: я заранее все знал, а меня считали безумцем

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился мнением о критике футболистов, которые решили продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Слова Роналду передает SAPO.

«Это нормально. А какую лигу не критикуют, у какой лиги нет проблем, спорных моментов? Я заранее все знал. Все считали меня безумцем. Играть в арабской лиге — это нормально. Как игрок «Аль-Насра», я знал, что все так и произойдет», — сказал Роналду.

12 августа «Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Хилялем» в финальном матче Кубка арабских чемпионов. Встреча, прошедшая на Международном стадионе имени Короля Фахда в Таифе, закончилась со счетом 2:1 в дополнительное время. Роналду отметился дублем. Таким образом, Роналду завоевал первый трофей в составе «Аль-Насра». Всего на счету Роналду 30 трофеев на клубном уровне.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии 2 января 2023 года, по контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Ранее сообщалось, что Роналду впервые за 19 лет не попал в список претендентов на «Золотой мяч».