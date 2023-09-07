Экс-вратарь «Ньюкасла» перенес инсульт

Бывший вратарь клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ньюкасл Юнайтед» Стив Харпер перенес субарахноидальное кровоизлияние. Об этом сообщает пресс‑служба английского клуба.

Сейчас спортсмен находится в больнице. В клубе сообщили, что окажут голкиперу поддержку во время восстановления.

Стив Харпер играл за «Ньюкасл» с 1993 по 2013 год. Вместе с «сороками» он стал победителем Чемпионшипа. Сейчас Харперу 48 лет. Он также выступал за «Халл Сити», «Брайтон», «Сандерленд», «Брэдфорд Сити», «Гейтсхед», «Стокпорт Каунти», «Хартлпул Юнайтед» и «Хаддерсфилд Таун». На молодежном уровне голкипер защищал цвета клуба «Сиэм Ред Стар». Харпер является арбитром Футбольной ассоциации Англии.

После четырех туров «Ньюкасл» располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе три очка. Команда в этом сезоне сыграет в Лиге чемпионов УЕФА.

Ранее бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о своем состоянии после перенесенного инсульта, отметив, что у него не отходит правая рука.