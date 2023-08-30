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Игнатьев: если Денисов и Фомин уедут во Францию, это должно быть на пользу нашему футболу

Тренер Игнатьев заявил, что футболисты Денисов и Фомин могут заиграть за рубежом

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о возможном отъезде спартаковца Даниила Денисова и динамовца Даниила Фомина во французскую Лигу 1. Специалист заявил «Газете.Ru», что если они уедут за границу, то должны приносить пользу российскому футболу.

«Наверное, они могут там заиграть. Если это не очередной вброс, то исходить надо из того, что клуб, который хочет иметь в своих рядах наших футболистов, проводит большую, серьезную селекционную работу и учитывают все нюансы. И статус игрока на сегодняшний день, и перспективы, и сколько можно на нем заработать позже. Поэтому если эта команда или команды интересуются, то, наверное, ребята смогут там заиграть.

Другое дело, насколько хватит профессионализма у этих игроков для того, чтобы продолжать развиваться. Можно же закрыться и сказать себе: я пересек границу России, теперь надо будет посмотреть, как здесь живут. А в новые команды надо ехать работать, чтобы формироваться и приносить большую пользу нашему футболу — кроме всех личных и клубных моментов. А главное, чтобы эти футболисты принесли пользу в развитии российского футбола», — полагает Игнатьев.

Интересы Фомина и Денисова представляет агент Александр Маньяков. Он, в свою очередь, назвал неверными слухи об интересе к футболистам из «Европы». Сообщалось при этом, что «Лилль» готов предложить за Денисова €11 млн.

Накануне в кубковом матче «Спартак» победил «Динамо» со счетом 4:1, при этом свои четыре мяча красно-белые забили уже к 25-й минуте. Дубль оформил Александр Соболев, по голу забили Антон Зиньковский и дебютант Срджан Бабич. «Динамо» ответило голом Муми Нгамалё во втором тайме. И Денисов, и Фомин приняли участие в игре.

Ранее экс-футболист «Динамо» Булыкин выразил уважение российским игрокам, выступающим за рубежом.

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