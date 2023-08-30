Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Брянской области подрались десятки футбольных фанатов

Десятки футбольных фанатов устроили драку в городе Сельцо

В Брянской области произошла массовая драка футбольных фанатов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, десятки человек устроили побоище днем на улицах города Сельцо. Участвовали в драке фанаты команд «Сокол» (Сельцо) и «Бежица» (Брянск).

На видеозаписи можно заметить сотрудников полиции, которые особо не реагировали на происходящее вокруг. По информации «Базы», правоохранители узнали о драке только из социальных сетей (задержанных и госпитализированных не было).

Драка уже прокомментировали представители команды «Сокол». Они принесли извинения всем жителям города и отметили, что «фанаты есть везде, у каждой команды, и иногда происходит так, что они дерутся».

21 августа фанат «Спартака» облил пивом ведущего «Матч ТВ» после поражения от «Зенита» в чемпионате России.

Ранее фанаты «ПСЖ» назвали Месси грубияном.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях