В Брянской области подрались десятки футбольных фанатов

В Брянской области произошла массовая драка футбольных фанатов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, десятки человек устроили побоище днем на улицах города Сельцо. Участвовали в драке фанаты команд «Сокол» (Сельцо) и «Бежица» (Брянск).

На видеозаписи можно заметить сотрудников полиции, которые особо не реагировали на происходящее вокруг. По информации «Базы», правоохранители узнали о драке только из социальных сетей (задержанных и госпитализированных не было).

Драка уже прокомментировали представители команды «Сокол». Они принесли извинения всем жителям города и отметили, что «фанаты есть везде, у каждой команды, и иногда происходит так, что они дерутся».

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