Экс-гендиректор «Спартака» назвал несостоятельными разговоры об отставке Абаскаля

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков считает, что пока рано прогнозировать чемпиона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Не допускаю, что судьба Абаскаля зависит от матча с «Краснодаром»! Разговоры об отставке считаю несостоятельными — мы только фактически начали чемпионат и разрыв по очкам между первым и седьмым местом очень маленький. Все может измениться за одну-две игры! Оценивать, прогнозировать место и планировать дальнейшие действия надо, на мой взгляд, ближе к зимней паузе. Не раньше!», — сказал Мележиков.

6 августа «Спартак» в рамках шестого тура РПЛ сыграл вничью с «Ахматом» 0:0. Это уже третий подряд матч красно-белых без побед.

После шести туров РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля делят шестое место в турнирной таблице с ЦСКА (по 10 очков). Первое место занимает «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича набрали 14 очков. На одно меньше у «Зенита» и «Урала».

2 сентября красно-белые примут «Краснодар» в рамках седьмого тура РПЛ.

Ранее Булыкин заявил, что «Спартак» вышел играть с «Динамо» на результат.