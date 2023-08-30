Игнатьев: ошибки «Динамо» в матче со «Спартаком» — непозволительная роскошь

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев похвалил «Спартак» за матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Динамо». Специалист заявил «Газете.Ru», что красно-белые провели великолепную игру.

«Я бы затруднился назвать матч показательным. Это, наверное, тест для спартаковцев. Они, на мой взгляд, вышли составом, который трудно было предвидеть, но показали феерический первый тайм — и голы, и игровая динамика говорят о том, что матч в исполнении «Спартака» был великолепный. Но команда играет так, как позволяет соперник, и динамовцы позволили «Спартаку» сделать очень многое. Допущенные ими ошибки в обороне, которые привели к голам, — непозволительная роскошь. Спартаковцы умело всем этим воспользовались. Хорошо, что у них есть в атаке такие люди, как Соболев, Зиньковский.

«Динамо» ошибалось так, как будто бы они решали другие задачи, нежели спартаковцы. А футбол, в конечном итоге, — это голы, забитые и пропущенные. Второй тайм был совсем иной, и этого следовало ожидать. Спартаковцы действовали по счету, выстраивая оборону, проводили контратаки, и у них тоже были в этом случае моменты. А «Динамо» обрело себя в том виде, в котором, по крайней мере, нам бы хотелось их лицезреть. В первом тайме этого не произошло», — констатировал Игнатьев.

«Спартак» победил «Динамо» со счетом 4:1, при этом свои четыре мяча красно-белые забили уже к 25-й минуте. Дубль оформил Александр Соболев, по голу забили Антон Зиньковский и дебютант Срджан Бабич. «Динамо» ответило голом Муми Нгамалё во втором тайме.

Ранее экс-футболист Булыкин заявил, что «Спартак» вышел играть с «Динамо» на результат.