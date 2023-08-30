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Теннисист Зверев о запахе марихуаны на корте: как в гостиной Снуп Догга, это повсюду

Теннисист Зверев заявил, что на US Open корт пахнет марихуаной

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Jonathan Hui/USA TODAY Sports/Reuters

Немецкий теннисист Александр Зверев возмутился тем, что почувствовал запах марихуаны во время своего матча первого круга Открытого чемпионата США (US Open) против австралийца Александра Вукича. Об этом он заявил Daily Mail.

«На корте №17 определенно пахнет как в гостиной Снуп Догга. О боже, это повсюду! Весь корт пахнет травой», — сказал Зверев.

Ранее на запах марихуаны во время турнира пожаловались греческая теннисистка Мария Саккари и чешка Маркета Вондроушова. Теннисная ассоциация США (USTA) провела расследование, чтобы выявить источник запаха. Организация не нашла доказательств, что употребление запрещенного в России вещества производилось на трибунах.

29 августа Зверев одержал победу в трех сетах над Вукичем со счетом 6:4, 6:4, 6:4. В следующем раунде он сыграет с Даниэлем Альтмайером 31 августа.

Во второй круг турнира также вышли четверо россиян: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Андрей Рублев и Аслан Карацев. Они сыграют в следующем раунде с Кристофером О`Коннеллом, Томми Полом, Гаэлем Монфисом и Роберто Карбальес-Баэной соответственно.

Ранее Дарья Касаткина попросила WTA разрешить выступать под радужным флагом.

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