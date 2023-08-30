В Испании потребовали тюрьмы для футболистки, которую поцеловал глава местного футбола

Известный испанский журналист Альвисе Перес в своих социальных сетях возмутился поведением футболистки национальной команды Дженни Эрмосо после поцелуя с главой испанской федерации футбола Луисом Рубиалесом.

«Почему ты хвасталась перед другими футболистками и со смехом позировала с мемом о вашем поцелуе с Рубиалесом? Почему все твои партнерши по команде, которые сейчас возмущены, в шутку кричали вам с Рубиалесом в автобусе «целуйтесь»?

Я не хочу, чтобы ты говорила правду, потому что Испания уже знает ее сегодня. Я хочу, чтобы ты отправилась в тюрьму», — написал Перес.

Во время награждения после финала ЧМ-2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), Луис Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.

В отношении чиновника Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело. Сам Рубиалес после случившегося заявил, что не намерен подавать в отставку со своего после из-за возникшего скандала. Мать чиновника заперлась в церкви и объявила голодовку.

Ранее в ООН поддержали испанскую футболистку в борьбе с сексуальным насилием.