Игрок «Динамо» одним словом описал первый тайм против «Спартака»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк признался, что в перерыве кубкового матча против «Спартака» в раздевалке команды был серьезный мужской разговор. Об этом он заявил «Чемпионату».

«В первом тайме случилась настоящая катастрофа! Таким образом непозволительно играть в дерби. Мы полностью провалили первые двадцать пять минут, именно они предрешили исход матча. Будем разбираться, почему так произошло. В перерыве был серьезный разговор с Личкой. После 0:4 тренер не может прийти в раздевалку и погладить всех по головке. Был серьезный мужской разговор, который останется между нами», — сказал Паршивлюк.

29 августа «Динамо» со счетом 1:4 уступило «Спартаку» в рамках третьего тура Кубка России. Голами в составе победившей команды отметились Александр Соболев (дубль), Срджан Бабич и Антон Зиньковский. Бело-голубые смогли ответить только мячом в исполнении Муми Нгамале.

После трех матчей текущего розыгрыша Кубка России в активе «Динамо» четыре очка. На пять очков больше у лидирующего «Спартака».

Ранее в Динамо» извинились за разгром от «Спартака».