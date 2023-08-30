Правительство Чехии сделает исключение для российских футболистов «Тобола»

Пресс-секретарь правительства Чехии Вацлав Смолка рассказал, что премьер-министр страны Петр Фиала пообещал сделать исключение для российских и белорусских игроков «Тобола», у которых возникли трудности со въездом в страну. Об этом он заявил vesti.kz.

«Мы готовы действовать таким образом, чтобы не нанести ущерб интересам и престижу чешских футбольных клубов в Европе», — сказал Смолка.

Напомним, россияне Иван Коновалов, Альберт Габараев, Павел Киреенко, а также белорусский полузащитник Павел Забелин не смогли получить разрешение на въезд в Чехию для участия в ответном матче плей-офф Лиги конференций. Клуб из Казахстана должен был встретится с «Викторией Пльзень». Первый матч между этими командами завершился победой чешской команды со счетом 2:1. Вторая игра запланирована на 31 августа. В «Тоболе» заявили, что готовы не выходить на матч в слуаче недопуска россиян.

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