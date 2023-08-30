Экс-футболист «Спартака» Коновалов оценил летние трансферы команды

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Коновалов оценил трансферы «Спартака» в летнее трансферное окно, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Бонгонда Абаскаль то ставит в основу, то не ставит. В целом он неплохо себя показывает. К Медине есть вопросы по игре. Пока только Рябчук выглядит более-менее хорошо», — сказал Коновалов.

В шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» дома сыграл вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 0:0. До этого команда в чемпионате страны дважды проиграла — екатеринбургскому «Уралу» и петербургскому «Зениту». После шести туров красно-белые набрали десять очков и идут на седьмом месте в турнирной таблице.

Ранее бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин назвал проблемы «Спартака», которые остаются из года в год.