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Тенниситка Кузнецова о Бублике: он перешел все допустимые границы

Тенниситка Кузнецова раскритиковала Бублика, который назвал Тима инвалидом

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Edith Geuppert/Reuters

Российская теннисистка Светлана Кузнецова раскритиковала в своем Telegram-канале поведение казахстанского теннисиста Александра Бублика, который в матче первого круга US Open назвал своего соперника Доминика Тима инвалидом.

«Бублик, на мой взгляд, перешел все допустимые границы. Тот же кумир Бублика Ник Кирьос прокомментировал выпад Саши, что «это было ужасно». Посмотрим, какие санкции ждут теннисиста», — написала Кузнецова.

Матч между Бубликом и Тимом завершился победой австрийского теннисиста со счетом 6:3, 6:2, 6:4. Следующим соперником Тима станет Бен Шелтон из США.

В прошлом году в Нью-Йорке Бублик потерпел поражение во втором круге.

В 2016 году Бублик сменил сборную России на Казахстан. Он является победителем двух турниров ATP в одиночном разряде. Александр известен на корте яркими эмоциями и ругательствами в адрес тенниса. В одном из своих интервью он заявил, что не любит теннис и продолжает играть только ради денег.

Ранее Бублик признался, что не может играть в США на US Open.

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