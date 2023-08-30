Тренер Татьяна Мишина о нахождении Горбачевой: любая ситуация чему-то учит

Заслуженный тренер России по Татьяна Мишина прокомментировала нахождение фигуристки Алины Горбачевой, которая пропала 28 августа, передает «Спорт-Экспресс».

«Хорошо, что нашлась. Теперь постепенно выяснится причина ее поступка. Для других это будет сигнал, что надо быть внимательнее. Все немножко задумаются. Любая ситуация чему-то учит», — сказала Мишина.

О пропаже Горбачевой сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что Горбачева была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров. Позже в Следственном комитете сообщили, что спортсменка доставлена в столичное подразделение комитета.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, чемпионат состоялся в феврале 2023 года в Перми.

Ранее Татьяна Навка эмоционально отреагировала на новость о нахождении фигуристки Горбачевой.