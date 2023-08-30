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Касаткина вышла во второй круг US Open, проиграв первый сет

Теннисистка Касаткина вышла во второй круг US Open, обыграв Паркс

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David Kirouac/Reuters

Российская тенниситска Дарья Касаткина вышла во второй круг US Open, обыграв американку Алисию Паркс.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 1 минуту, завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:2.

Соперницей Касаткиной в следующем круге будет победительница матча Ана Богдан (Румыния) — София Кенин (США).

Открытый чемпионат США, который является одним из четырех турниров «Большого шлема», проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.

Касаткина является полуфиналисткой «Ролан Гаррос» 2022 года. Этот результат является лучшим для россиянки на турнирах «Большого шлема». На US Open Касаткина в 2017 году добралась до четвертого раунда.

Действующей победительницей турнира является Ига Швентек. В решающем матче представительница Польши обыграла Онс Жабер из Туниса. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5).

Ранее Касаткина рассказала об истерике после поражения в 1/4 финала турнира в Монреале от Елены Рыбакиной.

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