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Российский теннисист Хачанов вылетел с US Open в первом круге

Российский теннисист Хачанов проиграл американцу Ммо в первом круге US Open

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Mike Segar/Reuters

В Нью-Йорке завершился матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором встречались российский теннисист Карен Хачанов и американец Майкл Ммо. Игра закончилась победой представителя США со счетом 6:2, 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут.

Ммо попал на этот турнир по приглашению (wild card). Отметим, что Хачанов не имел игровой практики с июня. Спортсмен заявлял, что получил стрессовый перелом и частичный перелом кости крестца на Открытом чемпионате Франции. Хачанов из-за проблем со здоровьем сначала пропустил турнир в немецком городе Галле, который прошел с 19 по 25 июля, а потом снялся с Уимблдона, одного из четырех турниров серии Большого шлема.

Американец во втором круге турнира встретится с победителем пары Факундо Диас Акоста (Аргентина) — Джон Изнер (США).

Хачанов — серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде. Он пять раз побеждал на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов, четыре титула он завоевал в одиночном разряде. Вместе со сборной России он выиграл Кубок Дэвиса в 2021 году, в том же году он получил звание заслуженного мастера спорта России.

Ранее Даниил Медведев разгромил венгра Атиллу Балажа и вышел во второй круг US Open.

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