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Дубль Роналду помог «Аль-Насру» одержать разгромную победу в саудовской лиге

Дубль и ассист Роналду помогли «Аль-Насру» разгромить «Аль-Шабаб» со счетом 4:0

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STR/AP

Сегодня, 29 августа, состоялся матч четвертого тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Шабабом». Встреча, прошедшая в Рияде, завершилась победой «Аль-Насра» со счетом 4:0.

Португальский нападающий Криштиану Роналду на 13-й минуте открыл счет в матче, реализовав 11-метровый удар. На 38-й минуте Роналду забил с пенальти и оформил дубль. На 40-й минуте Садио Мане с передачи того же Роналду забил третий мяч «Аль-Насра» в этом матче. Окончательный счет на 80-й минуте установил защитник Султан Аль-Ганам.

Отметим, что на 19-й минуте Роналду забил в ворота соперника, но взятие ворот не было засчитано после просмотра VAR. На 63-й минуте полузащитник «Аль-Насра» Абдулрахман Гариб не реализовал пенальти. На 78-й минуте хавбек «Аль-Шабаба» Эвер Банега получил красную карточку.

Таким образом, «Аль-Наср» набрал шесть очков и располагается на шестом месте в таблице саудовской лиги. «Аль-Шабаб» занимает предпоследнее место, заработав два балла.

Ранее Роналду назвал свою цель в «Аль-Насре».

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