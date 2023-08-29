Шахматист из команды Непомнящего сменил спортивное гражданство

Российский гроссмейстер Никита Витюгов, который входил в состав команды Яна Непомнящего при подготовке к матчу за шахматную корону в 2021 году, сменил спортивное гражданство, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Теперь Витюгов будет выступать под английским флагом. Шахматист в 2010 году в составе российской сборной стал чемпионом мира. В рейтинге FIDE он занимает 25-е место.

Ранее сообщалось, что российский гроссмейстер Санан Сюгиров сменил спортивное гражданство и будет выступать под флагом Венгрии.

В феврале стало известно, что FIDE разрешит российским игрокам менять спортивное гражданство по ускоренной программе.

Cообщалоcь, что роccийcкие cпортcмены cмогут предcтавлять новую европейcкую cтрану во вcех официальных индивидуальных турнирах FIDE cо cледующего дня поcле подачи заявки без каких-либо ограничений. Решение cвязано c переходом Федерации шахмат Роccии (ФШР) в азиатcкую организацию.

В августе также сообщалось, что российский шахматист Максим Чигаев будет выступать за Испанию.