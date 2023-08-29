Ташуев: после матча «Ахмата» с ЦСКА было обидно за Безбородова

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев вспомнил о матче команды против ЦСКА в рамках второго тура российской премьер-лиги (РПЛ), который закончился победой армейцев со счетом 3:2, при этом главный арбитр Владислав Безбородов назначил в общей сложности пять пенальти и показал три красные карточки. Ташуев заявил «Газете.Ru», что российские судьи боятся системы VAR, а также подчеркнул, что у него нет претензий к Безбородову.

«Наш матч с ЦСКА оказался таким, что были проблемы именно с VAR. Влад Безбородов — опытный арбитр, который прошел все, он никогда не позволяет себе ниже какой-то планки падать. Но VAR ему абсолютно не помог в этом матче. Сегодня центр поля — это главный судья, а штрафные площади — это VAR. И сейчас на экране можно заметить случайно касание ноги в штрафной, которое не замечается в динамике, потому что это футбол. А на экране — о, оказывается, бутса коснулась гетры! Пенальти! Забавно: сегодня игра под баскетбольным щитом жестче, чем штрафная площадь в футболе. Там локтями толкают, хватают, баскетбол стал жестким. А футбол – мягче, потому что все боятся VAR. И главные судьи тоже мучаются. Наша игра с ЦСКА — это яркий показатель. Пять пенальти, ситуация вышла из-под контроля.

А сейчас на VAR посадили инспектора, и видеоассистенты тоже давление испытывают. Главный судья, бедный, с ума сходит: центр поля — его прерогатива, а штрафная — нет. Главное, когда смотришь европейские матчи, там VAR вообще крайне редко используется. У нас же — каждые 10 минут. Надо дать больше свободы главному судье, а не VAR.

Претензии к Безбородову? Я отлично знаю Влада, много лет. Абсолютно никаких претензий нет, наоборот, обидно за него», — резюмировал специалист.

Сергей Ташуев возглавил «Ахмат» перед началом сезона-2022/23, под его руководством команда заняла пятое место по итогам прошлого розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ), что стало лучшим результатом в истории грозненцев. Однако в текущем сезоне после ряда неудачных матчей специалист был отправлен в отставку.

Ранее Ташуев назвал главную проблему судейства в российском футболе.