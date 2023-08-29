Ташуев назвал главную проблему судейства в российском футболе

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о проблемах судейства в российском футболе. В интервью «Газете.Ru» он выразил мнение, что руководство департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) меняется слишком часто, и это влечет за собой сложности.

«Мне кажется, слишком часто меняется руководство судейского корпуса. Практически каждый год новый человек приходит, а нужна какая-то стабильность, чтобы человек проработал хотя бы лет пять. Чтобы хорошо знал каждого судью, их психологию, проводил методические семинары. Нужно, чтобы была выстроена система. А так — приходит новая метла, судьи пытаются построиться. Но дайте возможность кому-то одному работать. Думаю, основная проблема в этом», — полагает Ташуев.

В настоящее время судейским комитетом РФС руководит известный в прошлом сербский арбитр Милорад Мажич. Он вступил в должность в июне 2023 года, сменив на этом посту Павла Каманцева, который продолжил работу в качестве главы судейского комитета. До Каманцева департамент возглавлял Ашот Хачатурянц, занявший затем пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Ташуев рассказал об отношениях с главным тренером «Динамо» Личкой.