Тренер Мишина ужаснулась пропаже фигуристки Горбачевой

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина в интервью «Матч ТВ» заявила, что надеется на благоприятный исход ситуации с 16-летней Алиной Горбачевой, пропавшей в Москве 28 августа.

«Очень ужасная новость. Главное, чтобы она нашлась живой и здоровой. Ее нужно будет окружить вниманием и заботой, потому что все у детей упирается в спорт, они испытывают стресс.

В таком возрасте, особенно девочки, должны быть под контролем. На тренировки и с тренировок их должны провожать и встречать мамы, папы, бабушки, дедушки», — заявила Мишина.

О пропаже спортсменки сообщила ее мать 29 августа. Горбачева вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Больше она в поле зрения не появлялась.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, первенство страны состоялось в феврале 2023 года в Перми.

Ранее Алена Косторная прокомментировала пропажу фигуристки Алины Горбачевой.