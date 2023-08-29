Возбуждено уголовное дело об убийстве после пропажи фигуристки Горбачевой

Уголовное дело об убийстве возбуждено после исчезновения 16-летней фигуристки в Москве. Об этом РИА Новости сообщили агентству в ГСУ СК по столице.

«Для установления всех обстоятельств исчезновения 16-летней <...> следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

О пропаже фигуристки сообщила ее мать 29 августа. Горбачева вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Больше Горбачева в поле зрения не появлялась.

Следственный комитет начал проверку по факту пропажи спортсменки.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, чемпионат состоялся в феврале 2023 года в Перми. В 2020 спортсменка стала бронзовым призером Спартакиады учащихся России. Также она является серебряным призером первенства России (2021), бронзовым призером первенства страны (2022) и победительницей соревнований на призы ФФКК Санкт-Петербурга (2022).

Ранее cобака взяла след в районе пропажи фигуристки Горбачевой.