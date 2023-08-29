Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Возбуждено уголовное дело об убийстве после пропажи фигуристки Горбачевой

СК возбудил уголовное дело об убийстве по факту пропажи Горбачевой в Москве

Уголовное дело об убийстве возбуждено после исчезновения 16-летней фигуристки в Москве. Об этом РИА Новости сообщили агентству в ГСУ СК по столице.

«Для установления всех обстоятельств исчезновения 16-летней <...> следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

О пропаже фигуристки сообщила ее мать 29 августа. Горбачева вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Больше Горбачева в поле зрения не появлялась.

Следственный комитет начал проверку по факту пропажи спортсменки.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, чемпионат состоялся в феврале 2023 года в Перми. В 2020 спортсменка стала бронзовым призером Спартакиады учащихся России. Также она является серебряным призером первенства России (2021), бронзовым призером первенства страны (2022) и победительницей соревнований на призы ФФКК Санкт-Петербурга (2022).

Ранее cобака взяла след в районе пропажи фигуристки Горбачевой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях