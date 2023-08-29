Собака взяла след в районе пропажи фигуристки Горбачевой

Кинолог с собакой взяли след в районе Покровской набережной в Москве, где могла находиться пропавшая российская фигуристка Алина Горбачева. Об этом сообщает Baza.

По информации источника, собака взяла след от носка, который находился на берегу, после чего отправилась в сторону близлежащей дороги, после чего вернулась к берегу реки.

О пропаже девушки сообщила ее мать 29 августа. Горбачева вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Больше она в поле зрения не появлялась.

Следственный комитет начал проверку по факту пропажи фигуристки.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, чемпионат состоялся в феврале 2023 года в Перми.

Ранее Татьяна Тарасова отреагировала на новость о пропаже фигуристки Алины Горбачевой.