В день пропажи фигуристка Горбачева отказалась идти на тренировку

В день пропажи пропавшая российская фигуристка Алина Горбачева отказалась идти на тренировку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, ссора между фигуристкой и ее тренером Софьей Федченко произошла перед началом тренировки. Горбачева убежала в раздевалку, а когда туда зашла Федченко, то увидела лишь коньки Алины.

Первое время тренеры думали, что ф фигуристка просто вспылила — подышит воздухом и вернется. Либо на арену, либо домой к Федченко (тренер и фигуристка жили вместе). Но больше Горбачеву никто не видел.

Когда стало ясно, что спортсменка пропала, ее начали искать в районе ледовой арены, подключили полицию и поисковиков. С собой у Алины был паспорт, наличные деньги, мобильный телефон, планшет и рюкзак темно-синего цвета.

Ночью поисковики исследовали парк в районе Покровской набережной и Владимирской церкви — именно там в 19:08 камеры засекли спортсменку в последний раз. Но следов Алины не нашли. На выходе из парка Горбачева не появлялась. Данные фигуристки внесли в базу по распознаванию лиц, но камеры в Москве ее пока не заметили.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, чемпионат состоялся в феврале 2023 года в Перми. В 2020 спортсменка стала бронзовым призером Спартакиады учащихся России. Также она является серебряным призером первенства России (2021), бронзовым призером первенства страны (2022) и победительницей соревнований на призы ФФКК Санкт-Петербурга (2022).

Ранее часть берега Москвы-реки, где пропала фигуристка, обнесли лентой.