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Легенда ЦСКА призвал поберечь Набабкина

Экс-игрок ЦСКА Масалитина призвал почаще менять Набабкина

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ФК «Салют Белгород»

Бывший нападающий столичного ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что тренерский штаб армейского клуба должен почаще давать возможность отдохнуть защитнику Кириллу Набабкину.

По его словам, 36-летний защитник уже с трудом выдерживает интенсивность всех 90 минут игрового времени.

«К началу сезона самой сильной линией у команды вырисовывалась защита. Но сначала получил травму сначала Дивеев, потом Агапов. На какой-то период Набабкина хватило, но он парень возрастной, ему нужно давать отдых, хотя он старается, вопросов нет.

Менять его хотя бы минут за 15-20 до конца игры, чтобы он мог проявлять себя, полностью восстанавливаться», — заявил Масалитин.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Набабкин провел шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее вратарь «Зенита» Денис Адамов заявил, что смог бы прожить на 50 тысяч рублей в месяц.

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