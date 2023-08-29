Овечкин назвал самую горячую драку в своей карьере

Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в шоу музыканта Василия Вакуленко (Басты) «Вопрос ребром» назвал самую горячую драку в своей карьере.

«Вообще я не люблю драться, но, если приходится, могу за себя постоять. В памяти самая горячая драка — со Свечниковым в плей-офф. А так — любая драка запоминающаяся», — сказал хоккеист.

Овечкин подрался с 19-летним на тот момент российским нападающим «Каролины Харрикейнз» Андреем Свечниковым весной 2019 года. Форвард «Вашингтона» отправил соперника в нокаут.

В минувшем сезоне Александр Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ.

Ранее Овечкин пошутил о своем участии в поп-ММА.