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Пропавшая фигуристка может находиться у кого-то из друзей

SHOT: Горбачева хотела сменить тренера и сейчас может находиться у друзей

Пропавшая фигуристка Алина Горбачева хотела сменить тренера и может сейчас находиться у кого-то из своих друзей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника из окружения спортсменки, между тренером фигуристки Софьей Федченко и ее мамой был конфликт из-за того, что специалист забрала девочку у мамы в девять лет.

Отмечается, что незадолго до пропажи Горбачева переписывалась с подругой, которая не заметила ничего подозрительного. Алина сказала, что пошла на тренировку и больше на связь не выходила.

29 августа на Покровской набережной нашли вещи, принадлежавшие Горбачевой. Сейчас на место, где были найдены ее вещи, для обследования акватории вызвана поисково-спасательная группа МЧС. По одной из версий девушка могла утонуть.

Следственный комитет начал проверку по факту пропажи фигуристки.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, чемпионат состоялся в феврале 2023 года в Перми.

Ранее Алина Загитова проехала на красный свет по «зебре», снимая видео.

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