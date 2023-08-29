Пропавшая фигуристка может находиться у кого-то из друзей

Пропавшая фигуристка Алина Горбачева хотела сменить тренера и может сейчас находиться у кого-то из своих друзей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника из окружения спортсменки, между тренером фигуристки Софьей Федченко и ее мамой был конфликт из-за того, что специалист забрала девочку у мамы в девять лет.

Отмечается, что незадолго до пропажи Горбачева переписывалась с подругой, которая не заметила ничего подозрительного. Алина сказала, что пошла на тренировку и больше на связь не выходила.

29 августа на Покровской набережной нашли вещи, принадлежавшие Горбачевой. Сейчас на место, где были найдены ее вещи, для обследования акватории вызвана поисково-спасательная группа МЧС. По одной из версий девушка могла утонуть.

Следственный комитет начал проверку по факту пропажи фигуристки.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, чемпионат состоялся в феврале 2023 года в Перми.

Ранее Алина Загитова проехала на красный свет по «зебре», снимая видео.