Овечкин об участии в поп-ММА: за $5 млн вышел бы прямо сейчас

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не готов на данный момент испытывать свои силы в поп-ММА, но назвал сумму, за которую согласился бы на бой. Об этом он рассказал на шоу музыканта Василия Вакуленко (Басты) «Вопрос ребром».

«Ну, представляешь, ты выходишь, надо же подготовиться. Во-первых, это тяжело. Во-вторых, не дай бог пропустишь… Вышел бы за $5 млн? Вышел бы прямо сейчас (смеется)», — сказал Овечкин.

В минувшем сезоне Александр Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ.

Новый сезон в НХЛ начнется в ночь на 11 октября по московскому времени.

Ранее чемпион мира рассказал об отношении в Северной Америке к Овечкину.