Пропавшая фигуристка не выходила в сеть с момента выхода из ледовой арены

Российская фигуристка Алина Горбачева не выходила в сеть с момента выхода из ледовой арены. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

29 августа на Покровской набережной нашли вещи, принадлежавшие Горбачевой. Сейчас на место, где были найдены ее вещи, для обследования акватории вызвана поисково-спасательная группа МЧС. По одной из версий девушка могла утонуть.

Следственный комитет начал проверку по факту пропажи фигуристки.

О пропаже Горбачевой сообщила ее мать 29 августа. Известно, что 28 августа у нее была тренировка в «Чкалов Арене» на улице Летной. Baza также сообщала, что около 18 часов она поссорилась с тренером и в 18:54 покинула арену. Фигуристка пошла в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на набережной. Больше она в поле зрения не появлялась.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, чемпионат состоялся в феврале 2023 года в Перми. Тренером Алины является Софья Федченко.

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