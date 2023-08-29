Олимпийский чемпион осудил украинку Магучих за националистический лозунг

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих за провокационные слова после победы на чемпионате мира в Будапеште. Его слова передает РИА Новости.

«У наc побед в CCCР и Роccии было в 150 раз больше, но мы никогда не кричали, что мы лучше вcех. И что (Неcтор) Махно — наш. Я не хочу говорить огульно обо вcем народе Украины, но многие там националиcты. И еще генерал (Павел) Cудоплатов cказал, что националиcт в деcятом поколении будет националиcтом. И я, конечно, такое оcуждаю», — сказал Тихонов.

27 августа украинка с результатом 2,01 м победила в прыжках в высоту. Празднуя успех, она выкрикивала украинский националистический лозунг. Эпизод попал в официальную трансляцию соревнований.

Магучих является бронзовым призером Олимпийских игр 2020 года, чемпионкой мира 2023 года, чемпионкой Европы 2022 года, чемпионкой мира в помещении 2022 года, двукратной чемпионкой Европы в помещении (2021, 2023), серебряной призеркой чемпионата мира (2019, 2022), чемпионкой Украины 2021 года.

В августе 2022 года олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что Ярослава Магучих отреклась от нее после беседы с определенными структурами Украины.

Ранее украинская гимнастка получила медаль в результате протеста.