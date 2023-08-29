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Легионер «Ахмата» похвастался зарплатой в клубе

Игрок «Ахмата» Конате заявил, что в грозненском клубе отлично платят

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Александр Вильф/РИА Новости

Футболист «Ахмата» Мохамед Конате заявил, что в грозненском клубе нет проблем с выплатой денежных вознаграждений на фоне санкций США. Его слова передает Sport24.

«Вообще нет никаких проблем! У нас отлично платят (показывает жест потирания пальцев). Просто конфетка!» — сказал Конате.

США ввели санкции против футбольного клуба «Ахмат» в декабре 2020 года за причастность, по версии Вашингтона, к нарушениям прав человека.

Конате родился в Кот-д'Ивуаре, но играет за сборную Буркина-Фасо, за которую провел 16 матчей.

В сезоне-2022/23 нападающий забил 11 мячей и сделал одну результативную передачу в 24 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Он выступает за грозненскую команду с 2021 года. В текущем сезоне РПЛ африканец забил два мяча в шести проведенных матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Конате в €2 млн.

Ранее сербский футболист рассказал, что его друзья перепутали Грозный с Дубаем.

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