Легионер «Ахмата» похвастался зарплатой в клубе

Футболист «Ахмата» Мохамед Конате заявил, что в грозненском клубе нет проблем с выплатой денежных вознаграждений на фоне санкций США. Его слова передает Sport24.

«Вообще нет никаких проблем! У нас отлично платят (показывает жест потирания пальцев). Просто конфетка!» — сказал Конате.

США ввели санкции против футбольного клуба «Ахмат» в декабре 2020 года за причастность, по версии Вашингтона, к нарушениям прав человека.

Конате родился в Кот-д'Ивуаре, но играет за сборную Буркина-Фасо, за которую провел 16 матчей.

В сезоне-2022/23 нападающий забил 11 мячей и сделал одну результативную передачу в 24 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Он выступает за грозненскую команду с 2021 года. В текущем сезоне РПЛ африканец забил два мяча в шести проведенных матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Конате в €2 млн.

Ранее сербский футболист рассказал, что его друзья перепутали Грозный с Дубаем.