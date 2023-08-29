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ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет

Daily Mail: ФИФА хочет добиться отстранения Рубиалеса на 15 лет

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует добиться отстранения главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, поцеловавшего игрока женской национальной команды Дженнифер Эрмосо. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, ФИФА будет наcтаивать на запрете Рубиалеcу работать в футбольной cфере на протяжении 15 лет — макcимум, который допуcтим по правилам федерации.

Во время церемонии награждения после финала чемпионата мира — 2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), Рубиалес обнял и поцеловал в губы Эрмосо. Многие журналисты и болельщики назвали его действия чрезмерными.

ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении главы испанского футбола. Рубиалес извинился за свое поведение, однако ФИФА созвала внеочередную ассамблею, на которой испанец отказался подавать в отставку и заявил о готовности защищаться в суде. 26 августа дисциплинарный комитет ФИФА принял решение временно отстранить его от любой деятельности, связанной с футболом.

Ранее мать Луиса Рубиалеса объявила протест и голодовку после скандала с футболисткой.

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