Кириленко назвал символическую пятерку в истории НХЛ

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко назвал символическую пятерку в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

«Я большой фанат наших ребят. Назову Овечкина, Малкина, Кучерова, Василевского, Бобровского. Кого‑то забываю… Капризов великолепно играет. Поколение, на котором я вырос, — Лемье, Ягр, Бродо», — сказал Кириленко.

В августе хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин включил Андрея Кириленко в свою символическую сборную Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Новый сезон в НХЛ начнется в ночь на 11 октября по московскому времени. В первый день пройдет три матча: «Вегас Голден Найтс» встретится с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Тампой-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхокс» проведет поединок с «Питтсбург Пингвинс».

Ранее россияне возглавили рейтинг лучших вратарей НХЛ.