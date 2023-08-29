Экс-тренер «Локомотива» о «Спартаке»: всех этих легионеров – в мешок и в Черное море

Бывший наставник нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников заявил, что московскому «Спартаку нужно делать ставку на российских футболистов. Его слова передает kp.ru.

»Абаскаль был у них лучший тренер в начале чемпионата, а сейчас готовы его сожрать. Всех этих заморских, этих легионеров, – в мешок и в Черное море. Промес, Бонгонда – хорошие же футболисты? Результат где? Надо на своих ставку делать», — заявил специалист.

В шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» дома сыграл вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 0:0. До этого команда в чемпионате страны дважды проиграла — екатеринбургскому «Уралу» и петербургскому «Зениту». После шести туров красно-белые набрали десять очков и идут на седьмом месте в турнирной таблице.

В ближайшем матче подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле сыграют со столичным «Динамо» в Кубке России. Встреча пройдет 29 августа, начало в 19.30 по московскому времени.

Ранее игрок «Спартака» назвал причину ошибок команды в последних матчах.